IT-эксперт Кокунцыков порекомендовал контрольные фразы для защиты от мошенников

Основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков предупредил, что современные технологии искусственного интеллекта позволяют клонировать голос, манеру речи и даже изображение в видеосвязи с пугающей точностью.
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