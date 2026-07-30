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IT-эксперт Кокунцыков порекомендовал контрольные фразы для защиты от мошенников

IT-эксперт Кокунцыков порекомендовал контрольные фразы для защиты от мошенников

Основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков предупредил, что современные технологии искусственного интеллекта позволяют клонировать голос, манеру речи и даже изображение в видеосвязи с пугающей точностью.

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