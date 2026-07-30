IT-эксперт Кокунцыков порекомендовал контрольные фразы для защиты от мошенников

Новости внутренней и внешней политики в России

Основатель и руководитель компании «Кибербастион» Владислав Кокунцыков предупредил, что современные технологии искусственного интеллекта позволяют клонировать голос, манеру речи и даже изображение в видеосвязи с пугающей точностью.