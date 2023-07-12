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«Вагнер» в деле — страшный сон Украины начинается: Клинцевич рассказал о цели встречи в Кремле

«Вагнер» в деле — страшный сон Украины начинается: Клинцевич рассказал о цели встречи в Кремле

Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич рассказал о цели встречи в Кремле 29 июня президента России Владимира Путина с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и командирами отрядов «музыкантов».

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Комментарии
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Россиянин
А что &quot;Вагнер&quot; сможет сделать без вооружения?
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11 час.
Владимир Байден
Воружений у Вагнера завались. Любых
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4 час.

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