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Царьград

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В Архангельской области запустят проект «СВОи рядом» для семей бойцов

В Архангельской области запустят проект «СВОи рядом» для семей бойцов

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялась встреча, посвященная формированию регионального проекта, ориентированного на матерей, жен, вдов и ближайших родственников участников Специальной военной операции.

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