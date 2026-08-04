В Архангельской области запустят проект «СВОи рядом» для семей бойцов

В Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялась встреча, посвященная формированию регионального проекта, ориентированного на матерей, жен, вдов и ближайших родственников участников Специальной военной операции.
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