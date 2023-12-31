Зима вдруг раскрыла главный обман с мигрантами

ЮШ

Юрий Шестаков

Раньше в народных избранниках были люди из рабочих, служащих, рабочей интеллигенции, т.е. из инженеров, врачей, научных работников, а не плясунов и певиц, - и они собирались для рассмотрения и принятия законов для такого же народа, каким и сами являлись. После этого возвращались на свою работу и работали дальше. А сейчас бизнесмены, спортсмены, актёры, - из своих кресел - только в отпуск в жаркие страны или в собственную деловую поездку. Они и принимают законы, выгодные им самим, непродуманные для большинства. Отсюда и проблемы, в том числе и с мигрантами.