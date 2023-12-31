ГЛАВНЫЙ ОБМАН С МИГРАНТАМИ В РОССИИ РАЗГАДАТЬ ПРОСТО. ИМЕННО ЗИМОЙ Манипуляции лоббистов завоза гастарбайтеров раскрыл Константин Малофеев.
Зима вдруг раскрыла главный обман с мигрантами
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Александр Веревкин
Сегодня, 31 декабря в павильоне одежды Савёловского рынка была разборка между чёрными. В мгновение ока собралась целая стая этих приматов, что-то не поделили меж собой, слава богам, людей среди них небыло. Зрелище было омерзительным! Папуасы рядом с ними - белые ангелы!
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40 мин.
ЮШ
Юрий Шестаков
Раньше в народных избранниках были люди из рабочих, служащих, рабочей интеллигенции, т.е. из инженеров, врачей, научных работников, а не плясунов и певиц, - и они собирались для рассмотрения и принятия законов для такого же народа, каким и сами являлись. После этого возвращались на свою работу и работали дальше. А сейчас бизнесмены, спортсмены, актёры, - из своих кресел - только в отпуск в жаркие страны или в собственную деловую поездку. Они и принимают законы, выгодные им самим, непродуманные для большинства. Отсюда и проблемы, в том числе и с мигрантами.
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29 мин.
ВП
Владимир Пастухов
Решить проблему легко: узаконить соц. обеспечение мигрантов за счёт работодателей...
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1 мин.
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