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Обиделись на саудитов. США решили рассекретить видео 25-летней давности

Обиделись на саудитов. США решили рассекретить видео 25-летней давности

Мухаммед бен Сальман. Доброе утро, уважаемые читатели и подписчики канала "Я не украинец, я - хохол".

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
СКОТСТВО И ПОДЛОСТЬ США ...БЕЗМЕРНЫ...
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5 час.
Андрей Витальевич
А у амеров столько пидорасов чтоб лет через 20-40 лет, если какая нибудь дура ради денег в суд подаст,. типа сексуально приставал, а вот фиг ей, я пидорас и бабы меня не интересуют. 😀😀
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1 час.
Вячеслав 5
Станок который без остановки и контроля печатает в Америке главное его оружие-ДОЛЛАР может стать ненужным во всех странах уже в этом столетии
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13 мин.

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