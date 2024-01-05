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Закон и Порядок

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США готовится к новой войне на Ближнем Востоке

США готовится к новой войне на Ближнем Востоке

Politico: США готовятся к возможной новой войне на Ближнем Востоке Администрация Байдена не исключает разрастания конфликта между Израилем и ХАМАС в новую войну на Ближнем Востоке, рассказали источники Politico.

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