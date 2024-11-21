Необходимость ОГЭ для поступающих в колледжи могут пересмотреть

Судя по комментариям юристов и представителей самих колледжей, инициатива спикера Госдумы Вячеслава Володина потребует долгих и обстоятельных обсужденийСпикер Госдумы Вячеслав Володин предложил думским комитетам обсудить целесообразность сдачи ОГЭ для поступающих в колледж.
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