Президент США Дональд Трамп 20 октября заявил, что попросил своего российского коллегу Владимира Путина освободить осужденного в 2024 году по делу о наемничестве американца Стивена Хаббарда.
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