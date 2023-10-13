Республиканцы выбрали Джордана кандидатом на пост спикеры палаты представителей

Global Look Press/via www.imago-images.de/www.imago-images.de Большинство республиканцев в палате представителей конгресса поддержали выдвижение Джима Джордана кандидатом на пост спикера нижней палаты американского законодательного органа.
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