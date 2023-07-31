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Брылин об обмене Мухамадулина и Охотюка из «Нью-Джерси» в «Сан-Хосе»: «От наших не избавляются. Они будут востребованы в новой команде»

В конце февраля защитники «Девилс» Шакир Мухамадуллин и Никита Охотюк перешли в результате обмена в «Сан-Хосе».

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