Воздушную тревогу объявили в Севастополе

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в Telegram.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что вертолёт совершил аварийную посадку на участке трассы М-3 вблизи Севского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии