Донбасс Сегодня

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На территории отреставрированной усадьбы XIX в. Тимохово – Салазкино появился новый отель Palmira Garden Hotel & Spa

На территории отреставрированной усадьбы XIX в. Тимохово – Салазкино появился новый отель Palmira Garden Hotel & Spa

24 июня Palmira Hotels Group и проектная компания GENPRO представили новый отель Palmira Garden Hotel & Spa в подмосковном городе Видное.

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