Remedy подтвердила дату выхода и показала много геймплея кооперативного шутер...

Remedy подтвердила дату выхода и показала много геймплея кооперативного шутера FBC: Firebreak во вселенной ControlФинская студия Remedy Entertainment в рамках двухчасовой трансляции FBC: Firebreak Developer Update April 2025 раскрыла дату выхода своего кооперативного шутера FBC: Firebreak во вселенной экшена Control.