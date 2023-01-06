Алвес об обвинении в сексуальном насилии: «Я никогда не вторгался в личное пространство людей. Это попытка навредить мне и моим близким»

Дани Алвес ответил на обвинение в сексуальном насилии в Барселоне. По словам женщины, предполагаемой жертвы домогательства, 39-летний экс-защитник «Барселоны» засунул руку ей под нижнее белье.
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