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Алвес об обвинении в сексуальном насилии: «Я никогда не вторгался в личное пространство людей. Это попытка навредить мне и моим близким»

Дани Алвес ответил на обвинение в сексуальном насилии в Барселоне. По словам женщины, предполагаемой жертвы домогательства, 39-летний экс-защитник «Барселоны» засунул руку ей под нижнее белье.

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