Россияне взяли рекордное количество займов «до зарплаты» в 2023 году

Россияне в 2023 года взяли 34,9 млн займов «до зарплаты» (PDL-займы, на сумму до 30 тысяч рублей и срок до 30 дней с единоразовым погашением), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).