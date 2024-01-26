Россияне взяли рекордное количество займов «до зарплаты» в 2023 году

Россияне в 2023 года взяли 34,9 млн займов «до зарплаты» (PDL-займы, на сумму до 30 тысяч рублей и срок до 30 дней с единоразовым погашением), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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