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Повторился осьминожек: «Кракен» вновь победил всех

Повторился осьминожек: «Кракен» вновь победил всех

Топ-10 отечественного бокс-офиса включает сразу две картины с Александром Петровым. «Кракен» на первом месте, он собрал, по данным ЕАИС, 175 млн рублей за прошедший уикенд, а его общая касса превысила 400 млн рублей.

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