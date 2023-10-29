Автомобиль потревожил покой спящего на диване турка

Усталый путник, решивший взремнуть на диване возле стоматологической клиники, расположенной в населённом пункте Сериневлер (муниципалитет Юрегир, провинция Адана, Турция), неожиданно оказался на пути у легковушки.
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