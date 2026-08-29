Феномен голубоглазого племени острова Бутунг

Нас совершенно не удивляют голубоглазые европейцы, даже если они жгучие брюнеты. А как насчет Юго-Восточной Азии, а точнее — Индонезии? Мы представляем жителей тех краев смуглыми и темноволосыми, с непременно темными глазами.