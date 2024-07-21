Вильфанд рассказал, сколько еще продлится жара на юге России

Температура воздуха на юге европейской России будет держаться на уровне плюс 35°C до конца следующей недели, в метеорологических наблюдениях ранее не было таких высоких показателей в течение длительного времени.
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