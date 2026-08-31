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Потомки героев Северных конвоев рассказали в Архангельске семейные истории

Потомки героев Северных конвоев рассказали в Архангельске семейные истории

В Архангельске потомки участников Северных конвоев поделились историями своих семей. Встреча, посвященная 85-летию прихода первого союзного конвоя «Дервиш», прошла в областном молодежном центре.

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