АИ-92 в Петербурге обновил ценовой рекорд 1 сентября

Цена на бензин АИ-92 выросла на 4,36%, до 75,477 тыс рублей за тонну, обновив рекорд прошлого года. В то же время бензин АИ-95 подешевел на 5,29%, до 75,926 тыс рублей за тонну.
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