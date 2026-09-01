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АИ-92 в Петербурге обновил ценовой рекорд 1 сентября

АИ-92 в Петербурге обновил ценовой рекорд 1 сентября

Цена на бензин АИ-92 выросла на 4,36%, до 75,477 тыс рублей за тонну, обновив рекорд прошлого года. В то же время бензин АИ-95 подешевел на 5,29%, до 75,926 тыс рублей за тонну.

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