«Палмейрас» – «Итуано». Смотрите матч в прямом эфире на Sports.ru с комментарием Вадима Лукомского и Альмара Акбари

Матч состоится в ночь с четверга на пятницу, начало – в 3:00 по московскому времени. На Sports.ru в прямом эфире пройдет видеотрансляция матча, игру прокомментируют Вадим Лукомский и Альмар Акбари Трансляции проходят при поддержке Winline.