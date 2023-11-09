Актеры Голливуда остановят забастовку в связи с достижением соглашения на $1 млрд

Американская федерация актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) поделилась в социальной сети X информацией о том, что она достигла возможного соглашения с Альянсом продюсеров кино и телевидения США (AMPTP) на сумму, превышающую миллиард долларов.
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