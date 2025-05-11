Новый жилой дом под Выгоничами сгорел за считанные минуты

К тушению привлекались две единицы пожарной техники.Накануне вечером, 10 мая, в оперативную дежурную смену регионального МЧС России поступило сообщение о пожаре, охватившем частный жилой дом в населенном пункте Мирковы Уты Выгоничского района Брянской области.
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