«Мы обязательно отпразднуем еще одну победу». Ветераны СВО рассказали о своем отношении к празднику 9 Мая

Во время торжества проводятся награждения, а командиры поздравляют бойцов в окопахТрадиционно День Победы отмечают в городах России парадами, шествием «Бессмертного полка» и встречами с ветеранами Великой Отечественной.
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