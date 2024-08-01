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FT узнала о попытках ЕС и США предотвратить масштабную войну на Ближнем Востоке

FT узнала о попытках ЕС и США предотвратить масштабную войну на Ближнем Востоке

Европейские и американские дипломаты организовывают в срочном порядке переговоры, которые могли бы предотвратить эскалацию в Ближневосточном регионе, вызванную ударами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по позициям ливанского шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, а также гибелью главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании.

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