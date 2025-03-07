Мокрый снег и ночное понижение температур сделали свое дело - дорожки Петербурга покрылись коркой льда, где за сутки поскользнулись 15 пешеходов.
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Мокрый снег и ночное понижение температур сделали свое дело - дорожки Петербурга покрылись коркой льда, где за сутки поскользнулись 15 пешеходов.