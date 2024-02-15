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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В США заявили, что Россия способна полностью уничтожить ОПК Украины

В США заявили, что Россия способна полностью уничтожить ОПК Украины

ВАШИНГТОН, 15 февраля, ФедералПресс. Российская армия имеет все возможности уничтожить военно-промышленный комплекс Украины, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире собственного YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

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