В США заявили, что Россия способна полностью уничтожить ОПК Украины

ВАШИНГТОН, 15 февраля, ФедералПресс. Российская армия имеет все возможности уничтожить военно-промышленный комплекс Украины, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире собственного YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
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