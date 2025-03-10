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Туристическая инфраструктура: увеличенные субсидии, цифровые инструменты, зеленый стандарт — новинки сезона

Туристическая инфраструктура: увеличенные субсидии, цифровые инструменты, зеленый стандарт — новинки сезона

С этого года объем единой «туристической» субсидии увеличен почти в 1,5 раза, а заявка на принятие стандарта по устойчивому туризму уже включена в план национальной стандартизации Индустрия внутреннего туризма продолжает набирать обороты.

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