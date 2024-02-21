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Медвежий угол

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Металлоискатели в школах

Металлоискатели в школах

Несколько учеников ступинской школы №8 не могут попасть на занятия, потому что их родители – противники рамок металлодетекторов.

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Комментарии
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Н
НС
Истории подобные той, что произошла в Казанской школе 175 можно предотвратить. Для этого 2-3 молодых и физически развитых учителей(среди женщин тоже есть спортсменки, не только мужчины) или других работников школы без излишней огласки надо обучить на курсах самообороны и выдать им огнестрел. Подумать тщательно - как это сделать. Тогда при первых же выстрелах дети закрылись бы в классах, а эти подготовленные люди могли подстрелить сволочь галявиева - причём совершенно неожиданно для него.
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3 час.
Нина Попова
Ну и зачем детям дебилов образование?
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3 час.
А
Алексей
при первых выстрелах и при первых убитых детях подстрелить сволочь - а не лучше не допустить эту сволочь в школу?
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2 час.

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