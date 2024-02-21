Металлоискатели в школах

Н

НС

Истории подобные той, что произошла в Казанской школе 175 можно предотвратить. Для этого 2-3 молодых и физически развитых учителей(среди женщин тоже есть спортсменки, не только мужчины) или других работников школы без излишней огласки надо обучить на курсах самообороны и выдать им огнестрел. Подумать тщательно - как это сделать. Тогда при первых же выстрелах дети закрылись бы в классах, а эти подготовленные люди могли подстрелить сволочь галявиева - причём совершенно неожиданно для него.