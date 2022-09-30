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Московское высшее общевойсковое командное училище – кузница офицеров Сухопутных войск России

Московское высшее общевойсковое командное училище – кузница офицеров Сухопутных войск России

В этом году 290 выпускников училища пополнили ряды Вооруженных Сил Российской Федерации и выполняют задачи по предназначению, 57 «кремлевских курсантов» окончили легендарное училище с отличием.

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