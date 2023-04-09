СМИ: 11-й пакет антироссийских санкций могут принять в апреле

Очередной пакет санкционных мер против России Евросоюз может ввести уже в апреле 2023 года. Предполагается, что Брюссель акцентирует внимание на механизмах защиты от обхода уже действующих рестрикций – в том числе и при содействии третьих стран.
Очередной пакет санкционных мер против России Евросоюз может ввести уже в апреле 2023 года. Предполагается, что Брюссель акцентирует внимание на механизмах защиты от обхода уже действующих рестрикций – в том числе и при содействии третьих стран.
Свежие комментарии