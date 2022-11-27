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Онлайн-акцию "Мама - первое слово" поддерживают российские полицейские

Онлайн-акцию "Мама - первое слово" поддерживают российские полицейские

     В преддверии Дня матери полиция Красноярского края в своих официальных аккаунтах в социальных сетях запустила онлайн-акцию «Мама - первое слово», в рамках которой публикуются фотографии сотрудников со своими мамами со словами благодарности матерям.

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