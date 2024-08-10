Кем оказалась спасенная россиянами женщина из ВСУ?

Российские бойцы спасли женщину-бойца ВСУ, которую пытались убить сослуживцы! В Телеграм-канале «Работайте, братья!» опубликовано видео с рассказом пленной военнослужащей ВСУ Ларисы Ходаковской, которую спасли российские военные от рук сослуживцев.
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