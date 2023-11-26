Ванилла SU
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Ванилла SU

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Если вы живете проблемами близкого человека, если постоянно стремитесь контролировать его жизнь, если вы чувствуете, что растворяетесь в другом, забыв о себе, значит вы склонны к созависимости, и книга Мелоди Битти «Спасать или спасаться?» — для вас.

Если вы живете проблемами близкого человека, если постоянно стремитесь контролировать его жизнь, если вы чувствуете, что растворяетесь в другом, забыв о себе, значит вы склонны к созависимости, и книга Мелоди Битти «Спасать или спасаться?» — для вас.

﻿﻿Мой первый профессиональный контакт с созависимыми произошел, когда я работала консультантом в сети лечебных учреждений и организовывала группы поддержки для жен алкоголиков и наркозависимых, участвовавших в программе.

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