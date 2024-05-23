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Производство мониторов для аппаратов МРТ запустят в Дубне

Производство мониторов для аппаратов МРТ запустят в Дубне

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ВестМедГрупп» запустит производство мониторов для аппаратов МРТ. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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