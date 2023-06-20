Врио главы ФТС Давыдов: служба пока не вернется к публикации таможенной статистики

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов заявил, что служба не планирует в ближайшее время возвращаться к публикации таможенной статистики, которую ФТС перестала обнародовать весной 2022 года.