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Врио главы ФТС Давыдов: служба пока не вернется к публикации таможенной статистики

Врио главы ФТС Давыдов: служба пока не вернется к публикации таможенной статистики

Временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Руслан Давыдов заявил, что служба не планирует в ближайшее время возвращаться к публикации таможенной статистики, которую ФТС перестала обнародовать весной 2022 года.

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