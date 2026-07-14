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Минпросвещения разъяснило правила приёма в 10‑й класс

Минпросвещения разъяснило правила приёма в 10‑й класс

Минпросвещения разъяснило порядок приёма в 10‑й класс и гарантии получения среднего образования. Школа вправе отказать в приёме в 10‑й класс при отсутствии свободных мест, сообщили РИА Новости в пресс‑службе Минпросвещения.

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