Экс-главу управления соцзащиты Богородского района обвиняют в присвоении выплат

БОГОРОДСК, 31 мая, ФедералПресс. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора управления соцзащиты населения Богородского района Нижегородской области и шестерых местных жителей, подозреваемых в мошенничестве при получении выплат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии