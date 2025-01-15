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Русское оружие

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❗️⚡️На фоне массированного ракетно-авиационного удара Ту-22М3 и Ту-95МС ВКС России по стратегически важным объектам ВСУ и энергетической инфраструктуре Украины в центральных и западных  областях, командование ОВВС НАТО отправило на боевое дежурство на Луцкое операционное направление самолёт ДРЛОиУ E-3B Sentry, операторы которого посредством АФАР-радара кругового обзора AN/APY-2 S-диапазона "завязывают" и отслеживают трассы СКР Х-101, а также Х-22Н на терминальных отрезках маршрутов и траекторий к объектам в Ивано-Франковской, Львовское, Хмельницкой и Ровенской областях.

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