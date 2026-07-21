Борьба за контроль морских перевозок и их страхование становится смертельной для агентов Лондон-Сити

Злой эколог. ВерсияСОДЕРЖАНИЕ:00:00 Введение и контекст00:29 История расследования комитета Черча01:24 Пистолет сердечного приступа02:06 Принцип действия и применение03:06 Последствия раскрытия04:30 Современные параллели07:31 Технические детали дротиков09:24 Заключение.
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