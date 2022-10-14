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Interia: украинские беженцы могут спровоцировать всплеск случаев ВИЧ в Польше

Interia: украинские беженцы могут спровоцировать всплеск случаев ВИЧ в Польше

Федеральное агентство новостей Этот год в Польше стал рекордным по новым случаям заражений ВИЧ. Министерство здравоохранения страны заявило, что этот показатель может увеличиться из-за «изменения социального поведения» и наплыва украинских беженцев.

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