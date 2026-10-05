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ВС РФ заняли и зачистили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

ВС РФ заняли и зачистили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» совместно с взаимодействующими подразделениями, при поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем заняли и зачистили важный опорный пункт на Ореховском направлении.

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