ВС РФ заняли и зачистили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Ваш браузер не поддерживает видео. Штурмовые подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» совместно с взаимодействующими подразделениями, при поддержке артиллерии и подразделений войск беспилотных систем заняли и зачистили важный опорный пункт на Ореховском направлении.
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