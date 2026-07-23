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Царьград

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«Форте Металс ГмбХ» в Новочеркасске идёт под банкротство с долгом 3,3 млрд

«Форте Металс ГмбХ» в Новочеркасске идёт под банкротство с долгом 3,3 млрд

В Ростовской области предприятие по производству алюминия оказалось на грани банкротства. Согласно данным портала, осуществляющего проверку и анализ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, финансовое состояние организации «Форте Металс ГмбХ» признано неудовлетворительным, инициирована процедура банкротства.

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