«Форте Металс ГмбХ» в Новочеркасске идёт под банкротство с долгом 3,3 млрд

В Ростовской области предприятие по производству алюминия оказалось на грани банкротства. Согласно данным портала, осуществляющего проверку и анализ юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, финансовое состояние организации «Форте Металс ГмбХ» признано неудовлетворительным, инициирована процедура банкротства.
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