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Владелец "Акрона" заявил, что Карпин не вызовет Дзюбу в сборную России

Владелец "Акрона" заявил, что Карпин не вызовет Дзюбу в сборную России

Владелец футбольного клуба "Акрон" Павел Морозов в интервью Odds.ru заявил, что с удовольствием пронаблюдал бы за тем, как нападающий Артем Дзюба побивает рекорд Александра Кержакова по количеству забитых мячей в состав национальной сборной России.

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