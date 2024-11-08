Владелец "Акрона" заявил, что Карпин не вызовет Дзюбу в сборную России

Владелец футбольного клуба "Акрон" Павел Морозов в интервью Odds.ru заявил, что с удовольствием пронаблюдал бы за тем, как нападающий Артем Дзюба побивает рекорд Александра Кержакова по количеству забитых мячей в состав национальной сборной России.