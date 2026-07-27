Хуан Пабло Монтойя: Ferrari стоило использовать командную тактику в Венгрии

FerrariБывший пилот Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя считает, что Ferrari следовало использовать командную тактику на Гран При Венгрии и позволить Льюису Хэмилтону сохранить четвёртое место после штрафа за превышение скорости на пит-лейне.
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