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Царьград

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Попытки импичмента: угроза реформам Трампа и поддержка сената

Попытки импичмента: угроза реформам Трампа и поддержка сената

Политолог Евгений Михайлов обсуждает возможную попытку импичмента Дональду Трампу со стороны конгресса США, отмечая поддержку президента со стороны влиятельных союзников и сената, несмотря на трудности и давление глобалистов.

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