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Царьград

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Делаете перевод близким? Не забудьте о пометке: Эксперт сказал, как не платить налог

Делаете перевод близким? Не забудьте о пометке: Эксперт сказал, как не платить налог

Переводите деньги родственникам? Эксперт по налогам Дмитрий Шумейко объяснил, какую пометку стоит указывать при банковском переводе, чтобы у налоговой не возникли вопросы.

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