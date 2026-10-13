Делаете перевод близким? Не забудьте о пометке: Эксперт сказал, как не платить налог

Переводите деньги родственникам? Эксперт по налогам Дмитрий Шумейко объяснил, какую пометку стоит указывать при банковском переводе, чтобы у налоговой не возникли вопросы.
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