Путин: Россия и КНДР будут развивать неподконтрольные Западу механизмы расчетов

Россия и КНДР намерены развивать новые механизмы расчетов, которые будут неподконтрольны Западу. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье для главной газеты КНДР "Нодон синмун", которая опубликована на сайте Кремля.
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