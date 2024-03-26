Американский телеканал: Группировка ИГИЛ-К активна в Афганистане, Пакистане, Иране и может «напасть» на Европу и США

Сразу после теракта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» ответственность за это чудовищное преступление взяла на себя международная террористическая организация «Исламское государство в Хорасане» (ИГИЛ-К)*.
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